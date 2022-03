Gorzów. Co inwestycja, to inny chodnik. Takie są płyty koło Arsenału!

Co projektant, to fantazja, a co inwestycja, to inny chodnik. Tak może pomyśleć ten, który przyjrzy się temu, jak wyglądają dwa fragmenty ul. Chrobrego. I to tylko na odcinku pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Sikorskiego a skrzyżowaniem z ul. Wybickiego i Jagiełły.

Ulica Chrobrego jest robiona „na raty”. Przy okazji przebudowy ul. Sikorskiego została ona zrobiona na odcinku od skrzyżowania przy katedrze do wysokości ul. Pocztowej. Teraz, gdy trwa właściwa przebudowa ul. Chrobrego, robiona jest pozostała część drogi w kierunku ul. Mieszka I.