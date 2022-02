Ulica Chrobrego się „rozjechała”, bo torowisko jest za szerokie? |ANALIZA

Dwa odcinki ul. Chrobrego, które nie idą w linii prostej, to jedna z drogowych "perełek" w Gorzowie. Dziś szukamy odpowiedzi na pytanie, dlaczego ulica, która wcześniej szła prosto, teraz się... rozjechała.

Nie milkną echa naszego tekstu Ale jaja w Gorzowie! Chrobrego się rozminęła? Jeden odcinek szerszy od drugiego, w którym jako pierwsi opisaliśmy to, jak wygląda skrzyżowanie ulicy Chrobrego z Pocztową.

Drogowcy właśnie rozbierają ułożony dwa lata temu(!) szeroki chodnik. A odcinek drogi między pomnikiem Edwarda Jancarza a Pocztową na oko wydaje się szerszy. W oczy rzuca się to, że krawężnik przy wcześniej zrobionym odcinku Chrobrego o około metr „rozmija” się z krawężnikiem budowanego właśnie fragmentu. Z oddali widać też, że chodniki i ulice na dwóch odcinkach nie idą w linii prostej

Takie rozwiązanie - podkreślmy to - nie jest jednak winą wykonawcy. On krawężnik między ul. Strzelecką a Pocztową położył zgodnie z projektem. W dokumencie wyraźnie widać, że ulicę idącą po skosie... zaplanowano już wcześniej. Spójrzcie na fragment projektu: Przebudowa ul. Chrobrego kosztuje 69 mln zł. Ma potrwać do końca wiosny. Jarosław Miłkowski Jeszcze kilka lat temu ulica Chrobrego przed skrzyżowaniem z Pocztową i za skrzyżowaniem z Pocztową szła w linii prostej. Dlaczego więc teraz nie idzie? Wpływ na to ma kilka zmian w układzie ulic, które są właśnie wprowadzane.

Pierwsza zmiana: ulica Chrobrego za skrzyżowaniem z ulicą Pocztową po prawej stronie jezdni zyskała pas rowerowy. Można go było zrobić, bo choć przed przebudową ul. Sikorskiego ten odcinek miał trzy pasy dla samochodów, to teraz ma dwa. Nie ma już bowiem lewoskrętu w stronę Starego Rynku. Pas rowerowy między Pocztową z Sikorskiego znalazł miejsce, bo zlikwidowano lewoskręt w stronę Starego Rynku. Jarosław Miłkowski Druga zmiana: przeniesiony został przystanek tramwajowy. Przed przebudową ul. Sikorskiego i ul. Chrobrego był on na wysokości wylotu z ul. Strzeleckiej. Teraz jest na wysokości skweru 31 Sierpnia 1982, czyli skweru przy byłym empiku. Przystanek tramwajowy na ul. Chrobrego przeniesiono przy okazji przebudowy ul. Sikorskiego. Magda Marszałek Trzecia zmiana (związana jest z drugą): przeniesienie przystanku tramwajowego pozwoliło poszerzyć jezdnię między Arsenałem i torowiskiem. Dzięki temu kierowcy jadący od katedry w kierunku Letniej będą mieli do wyboru cztery pasy - dwa do skrętu w lewo w ul. Wybickiego i dwa do skrętu w Jagiełły. To zupełnie nowe rozwiązanie. Wcześniej pasy były trzy, a w stronę łaźni tylko jeden. Przebudowa ul. Chrobrego kosztuje 69 mln zł. Ma potrwać do końca wiosny. Jarosław Miłkowski Czwarta zmiana: w związku z przeniesieniem przystanku tramwajowego i poszerzeniem jezdni od strony Arsenału zupełnie inny kształt będzie miała wysepka tramwajowa. Wcześniej była „kanciasta”, a teraz ma zyskać „krągłości”.

I właśnie ta wysepka tramwajowa powoduje, że Chrobrego od strony pomnika Jancarza jest przesunięta bliżej stojącego w pobliżu bloku. Czy jednak trzeba było ją przesuwać? W moim odczuciu - ja jednak nie jestem specjalistą, a jedynie opisuję, to co widzę - nie do końca.

Czy to był błąd?

Patrząc na to, jak wyglądają okolice torowiska wzdłuż Chrobrego, wydaje się, że być może można było znaleźć zupełnie rozwiązanie i... nie kombinować z „kragłościami” wysepki. Dlaczego tam myślę? Spójrzcie: Przebudowa ul. Chrobrego kosztuje 69 mln zł. Ma potrwać do końca wiosny. Jarosław Miłkowski Widzicie jak wygląda torowisko pomiędzy Pocztową a Sikorskiego? Biegnie równolegle do jezdni. Prefabrykat, w którym są włożone szyny, sąsiaduje z asfaltem. A sam stylizowany na kostkę brukową prefabrykat jest węższy od tego przy Arsenale. Nie wierzycie? Spójrzcie! Przebudowa ul. Chrobrego kosztuje 69 mln zł. Ma potrwać do końca wiosny. Jarosław Miłkowski To jeszcze nie wszystko! Na wysokości nowego przystanku tramwajowego nie ma żadnej wysepki od strony ul. Pocztowej. A na wysokości Arsenału? Nie dość, że wysepka jest, to jeszcze „wybrzuszona”. Po co? Przebudowa ul. Chrobrego kosztuje 69 mln zł. Ma potrwać do końca wiosny. Jarosław Miłkowski To pytanie zadaję urzędnikom odpowiedzialnym za przyjmowanie projektu. Nie twierdzę, że racja jest po mojej stronie. Ja chcę tylko wiedzieć, po co jest ta wysepka i jeszcze się ona poszerza? I dlaczego prefabrykaty pod torowisko na wysokości Arsenału? Bo na moje oko i rozum to właśnie rozwiązanie przesunęło nam ul. Chrobrego tak, że przysłowiowe pół Gorzowa bierze się od piątku za głowę.

Ktoś nie pomyślał kilka lat temu?

By Chrobrego na dwóch odcinkach szła w linii prostej, można było zastosować także inne rozwiązanie. Wystarczyło chodnik między Pocztową a Sikorskiego zrobić odrobinę węższy. Dlaczego o tym nikt nie pomyślał? Bo w to, że urzędnicy nie wiedzieli, jak będzie wyglądać Chrobrego na wysokości Arsenału i Pocztowej nie wierzę. Mówią to pasy na jezdni. One już od wielu miesięcy w rejonie Pocztowej są wymalowane po skosie. Czytaj również:

Gorzów. Torowisko jak mozaika. Co parę kroków jest inna nawierzchnia

