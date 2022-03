Gorzów. Kierowcy znów pojadą koło Arsenału! Na razie przez trzy dni

Nie oznacza to jednak, że przejazd między tymi punktami nie będzie możliwy. Przez trzy dni możliwy będzie ruch jezdniami na wysokości Arsenału. Tak, tak, to nie pomyłka! Samochody znów będą tu jeździć po niemal rocznej przerwie.

W nocy z czwartku na piątek (24/25 marca), tak jak pisaliśmy nieoficjalnie w tekście Przebudowa ul. Chrobrego. Kiedy może nadejść "drogowy armagedon"? Znamy termin dojdzie do zamknięcia skrzyżowania ul. Chrobrego z ul. Jagiełły i ul. Wybickiego. W tym miejscu przez trzy dni ma tu być układany brakujący fragment torowiska tramwajowego. Nie będzie więc możliwy najkrótszy - z możliwych - przejazd od okolic restauracji McDonald’s do łaźni.

Jak dojechać z Wybickiego do Jagiełły?

Kto będzie jechał ul. Wybickiego od strony Łokietka, na skrzyżowaniu koło Letniej będzie musiał skręcić w ulicę Chrobrego, którą będzie mógł dojechać do tymczasowego ronda na skrzyżowaniu przy katedrze. Tam będzie możliwość zawrócenia, by wjechać w jezdnię, przy której soi Arsenał, a z niej będzie mógł skręcić w stronę łaźni.

Jak dojechać od łaźni do centrum?

Przy tej opcji nie będzie możliwości wybrania najkrótszej trasy od łaźni w stronę ul. Łokietka. Po minięciu jazz clubu Pod Filarami trzeba będzie skręcić w lewo w ulicę Chrobrego (tę bliżej Arsenału, a więc tak „jakby pod prąd”) i nią dojechać do tymczasowego ronda przy katedrze. Na nim będzie można skręcić w ul. Sikorskiego i dojechać za Park 111, a tam zdecydować o dalszej trasie do celu. Co ważne, z ronda koło katedry nie będzie można wjechać w ul. Chrobrego od strony ul. Pocztowej.