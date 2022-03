Szpital przy ul. Dekerta ma być jeszcze większy. Jest zgoda na rozbudowę

Na czym będzie polegać rozbudowa? Dotyczyć ona będzie budynku, przez który pacjenci czy ich bliscy wchodzą do szpitala.

- My to wszystko zburzymy i wybudujemy od nowa. Budynek będzie i szerszy, i dłuższy. Będzie on od zakrętu ul. Dekerta aż do punktu wydawania wyników badań - mówi nam Robert Surowiec, wiceprezes szpitala.

- Ten obiekt dziś ma 5 tys. mkw., a docelowo będzie miał 17 tys. mkw. - dodaje J. Ostrouch. Będzie on dwa razy wyższy od obecnego - będzie miał trzy piętra. W tym nowym budynku w starym miejscu będzie m.in. oddział wewnętrzny, ginekologia, neurologia czy oddział płucny, który zostanie tu przeniesiony z ul. Walczaka.