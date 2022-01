Pacjenci odetchną. Obok szpitala w końcu powstanie apteka

- Apteka będzie w budynku naprzeciwko głównego wejścia do szpitala, po lewej stronie od powstałej tam rejestracji. Lada dzień powinniśmy przekazać to miejsce wykonawcy, a on od tego czasu będzie miał sześć miesięcy na otwarcie apteki. Leki będzie więc można w niej kupić już w wakacje - mówił nam wczoraj Robert Surowiec, wiceprezes szpitala.