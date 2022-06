Gorzów będzie walczył o przebudowę dworca kolejowego

- Będziemy reagować. Nie ma mowy, żeby ta nasza zmiana spowodowała jakąkolwiek zmianę funkcjonalności projektu kolei. Będziemy wystosowywać pisma do niej i do ministerstw. Nie dość, że kolej wykręciła się z tej inwestycji, to jeszcze zwaliła winę na nas. Już nie chodzi, by rozstrzygać, czyja jest wina, tylko żeby tę inwestycję zrealizować - mówi prezydent Jacek Wójcicki. Tak komentuje decyzję PKP SA, która unieważniła przetarg na budowę dworca kolejowego w Gorzowie.