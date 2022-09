Gorzów będzie zajadał się ziemniakiem. Jakie punkty są na Nocnym Szlaku Kulinarnym?

Nocny Szlak Kulinarny to „młodszy brat” Nocnego Szlaku Kulturalnego, który w tym roku odbył się już po raz trzynasty. W starszej imprezie chodzi o to, by odwiedzać miejsca związane z kulturą. A w młodszej? By odwiedzać lokalne restauracje, kawiarnie czy bary, a przy okazji zjeść coś taniej niż zazwyczaj. W menu lokali gastronomicznych dania związane z Nocnym Szlakiem Kulinarnym nie mogą bowiem kosztować więcej niż 15 zł.

A co to właściwie za dania? Ideą szlaku jest to, by w każdym z lokali były specjalności związane z tą samą potrawą. Rok temu, gdy Nocny Szlak Kulinarny odbywał się po raz pierwszy, był to miód. Tym razem będzie to ziemniak. Restauracje, które zgłosiły się do szlaku muszą więc przygotować danie z tym warzywem. Oczywiście, popuszczając przy tym wodze kulinarnej fantazji. Dla niektórych może to być zaskoczeniem, ale z ziemniakiem można zrobić nawet... ciasto.