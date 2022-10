Gorzów dostanie z rządu dodatkowe 23 mln zł. To efekt... inflacji

- Pieniądze już trafiają do samorządów. Pierwsza transza jest wypłacana w tym miesiącu, druga będzie w listopadzie i trzecia - w grudniu - mówił wojewoda. Dodatkowe pieniądze dla samorządów to efekt inflacji. W związku z rosnącymi cenami rosną też bowiem wpływy z podatków.

Ile pieniędzy dla samorządów?

Zgodnie z ustawą, do każdej z gmin trafi co najmniej 2,9 mln zł (w Lubuskiem gminy otrzymają łącznie 281 mln zł), do powiatów - co najmniej 6,1 mln zł (u nas będzie to łącznie 86,6 mln zł), a do samorządu województwa - 32,7 mln (i taką też kwotę otrzyma Lubuskie). Zielona Góra otrzyma 35,4 mln zł, Gorzów - 23,2 mln zł.

