Gorzów. Jaka kara za śmiertelne potrącenie czterolatka? Rusza proces Krystiana K.

Dzień później mężczyzna został zatrzymany. W trakcie śledztwa przyznał się do winy. 24 czerwca prokurator skierował do sądu akt oskarżenia.

- Krystianowi K. zarzucono, że umyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym, czym nieumyślnie spowodował wypadek samochodowy ze skutkiem śmiertelnym - informował w czerwcu Łukasz Gospodarek, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Gorzowie. - Krystian K. jednocześnie wprowadził swoim zachowaniem bezpośrednie niebezpieczeństwo katastrofy w ruchu lądowym oraz nie udzielił pomocy uczestnikom zdarzenia drogowego i zbiegł z miejsca zdarzenia. W takim przypadku mamy do czynienia z zaostrzonym rygorem karnym - dodawał prok. Gospodarek.

W czwartek 8 września w Sądzie Rejonowym startuje proces w sprawie wypadku. Krystianowi K. grozi od dwóch do dwunastu lat pozbawienia wolności.