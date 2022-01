Gorzów. Kiedy rusza rekrutacja do miejskich przedszkoli? Znamy terminy i zasady

Nabór do miejskich przedszkoli będzie trwał od 1 do 15 marca. Podobnie jak w poprzednich latach będzie prowadzony z wykorzystaniem systemu elektronicznego.

W naborze elektronicznym będą brały udział tylko dzieci zapisywane do przedszkola po raz pierwszy. Jeśli natomiast rodzice zamierzają zapisać dziecko do innego przedszkola miejskiego, to najpierw muszą zgłosić rezygnację w dotychczasowej placówce i nie wypełniać karty kontynuacji edukacji przedszkolnej. Wtedy ich dziecko będzie uczestniczyło w rekrutacji na takich samych zasadach, jak dziecko zapisywane do przedszkola po raz pierwszy - tłumaczy Iwona Sancewicz z Wydziału Edukacji UM w Gorzowie.