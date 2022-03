Gorzów. Kilkadziesiąt tysięcy osób może być bez wody

- W związku z pracami modernizacyjnymi na sieci wodociągowej w Gorzowie Wlkp. od 1 kwietnia od godz. 22.00 do 2 kwietnia do godz. 4.00 mogą wystąpić zakłócenia oraz przerwy w dostawie wody do budynków zasilanych ze stacji pomp Górczyn: os. Górczyn, os. Manhattan, os. Dolinki, os. Bermudy oraz miejscowości: Wawrów, Wojcieszyce, Czechów, Janczewo, Różanki, Gralewo, Górki - informuje Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gorzowie. Wodociągi przepraszają za niedogodności.

Czytaj również:

Gorzów. Wodociągi inwestują. Gdzie wymienią rury i gdzie będą utrudnienia?