Gorzów. Wodociągi inwestują. Gdzie wymienią rury i gdzie będą utrudnienia?

W środę 23 marca mają ruszyć prace nad przebudową wodociągu doprowadzającego wodę na os. Staszica. Kierowcy nie wjadą więc od dołu w ulicę Mościckiego. Prace są też obok siedziby wodociągów przy ul. Kosynierów Gdyńskich.

- Te prace to tylko część większej całości. Teraz wymieniać będziemy rury aż do ul. Fredry na osiedlu Staszica. Wszystkie te prace potrwają do jesieni - mówi nam Tomasz Surdacki z zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. W środę 23 marca gorzowskie wodociągi mają rozpocząć wymianę rur doprowadzających wodę na osiedle Staszica.

- Te rury, które leżą w ziemi teraz, są stalowe. Mają już kilkadziesiąt lat i dziś wyglądają niemal jak durszlak. W związku z tym mamy w tym miejscu wiele awarii - mówi T. Surdacki. Awarie wodociągów pod ul. Mościckiego zdarzają się nawet kilka razy w roku. Po przebudowie problem ma zostać rozwiązany - rury będą żeliwne i polietylenowe.

W związku z pracami, kierowców czekają utrudnienia. Nie będzie bowiem możliwości wjazdu w ul. Mościckiego od strony ul. Kosynierów Gdyńskich. Dojazd do Mościckiego oraz ul. Fredry i Wyczółkowskiego będzie możliwy objazdem poprzez ul. Kosynierów Gdyńskich i Matejki. Ulicą Mościckiego będzie można jedynie zjechać w dół i dojechać do skrzyżowania z ul. Kosynierów i Mickiewicza.

Prace odbywać się będą na odcinku 150 metrów. Mają potrwać trzy tygodnie. Później roboty przeniosą się w wyższe partie ul. Mościckiego. I będą one jednymi z kilku zaplanowanych na ten rok w tej części miasta.

Co robią przy wodociągach?

Jeśli przejeżdżacie obok siedziby wodociągów, pewnie zauważyliście, że od kilku tygodni trwają prace ziemne wzdłuż ulicy Kosynierów Gdyńskich.

W tym miejscu ma powstać żelbetonowa komora związana z ujęciem wody (7 tys. metrów sześc. na dobę) oraz nowy rurociąg. Tu też wymieniano stare odcinki wodociągu.

- One pochodziły jeszcze sprzed 1890 roku - mówi Tomasz Surdacki.

Trzecim etapem prac będzie modernizacja wodociągu w ul. Baczyńskiego (ponad rok temu rura pękła tu przy minusowych temperaturach). Ostatnim etapem będzie remont wodociągu od siedziby PWiK aż do okolic IV Liceum Ogólnokształcącego.

- Rury zostaną wymienione przy okazji przebudowy ul. Kosynierów Gdyńskich - mówi T. Surdacki. Kiedy to jednak nastąpi? W planach wodociągów jest to III kwartał tego roku. W rzeczywistości wszystko zależy jednak od miasta. Magistrat złożył już wniosek o dofinansowanie do przebudowy ul. Kosynierów Gdyńskich w ramach Polskiego Ładu i czeka na odpowiedź. Jeśli będzie ona pozytywna, to trzeba będzie jeszcze ogłosić przetarg, by znaleźć wykonawcę, więc do podpisania z nim umowy minie kilka miesięcy.

Jak długa jest sieć w Gorzowie?

Sieć wodociągowa w Gorzowie cały czas się rozwija. Jeszcze w 2009 roku miała ona 580 km, a teraz to już 846 km. Rury pochodzą z różnego okresu.

- Najgorsza jest infrastruktura, zwłaszcza ta sanitarna, z lat 70. ubiegłego wieku. Rurociągi sanitarne w tamtych czasach były z kiepskiej jakości betonu. To wszystko się rozleciało. Betonu już nie ma, piasek wypłukało i zostało tylko żelazo w postaci prętów zbrojeniowych - mówił nam niedawno Bogusław Andrzejczak, prezes gorzowskich wodociągów.

PWiK dostarcza wodę do ponad 150 tys. osób. Dziennie to 19 tys. metrów sześciennych. Czytaj również:

Gorzów. Zapaskudzone ławki w Parku Róż. Na ptaki nie ma mocnych?

FACEBOOK Dołącz do nas na Facebooku! Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy! Polub nas na Facebooku! KONTAKT Kontakt z redakcją Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo? Napisz do nas!

Wsparcie dla walczącej Ukrainy. Sprzęt wojskowy z atestem