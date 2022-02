Gorzów kupi budynek byłego banku. Będzie w nim sklep socjalny?

W środę 23 lutego gorzowscy radni zgodzili się, by miasto dokupiło połowę udziałów w budynku byłego banku przy ul. Jagiellończyka 13.

Ten budynek to jedno z bardziej rozpoznawalnych miejsc w Gorzowie. Znajduje się on naprzeciwko Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, a przez lata był w nim także wydział paszportowy. U zarania był to jednak bank, a sporą część budynku zajmuje mająca 600 mkw. była sala operacyjna.

Miasto ma już 36 proc. udziałów w tym budynku. Oprócz tego 14 proc. ma Skarb Państwa, a 50 proc. ma bank Pekao. Teraz miasto chce dokupić 50 proc. udziałów, by móc decydować o tym, co zrobić w budynku.

- Pomysł z nabyciem umożliwi nam skuteczne zarządzanie nieruchomością. To pozwoli nam na kompleksowe użyczenie komercyjne - mówił radnym wiceprezydent Jacek Szymankiewicz. Dodawał, że aktualnie - patrząc na ponoszone koszty, ale też na wpływy (bo wynajmuje pomieszczenia, w tym garaże) - miasto z posiadanymi udziałami wychodzi na zero.

Jaki plan na budynek ma miasto?

- W byłej sali operacyjnej chcielibyśmy zrobić sklep socjalny. Pozostałą część chcielibyśmy wynająć. Koszty byłyby na poziomie 60 tys. zł. Szacowane wpływy wynosiłyby około 412 tys. zł - wyliczał J. Szymankiewicz.

Za 50 proc. udziałów miasto miałoby zapłacić 1,050 mln zł. W przyszłym roku byłoby to 550 tys. zł, a w kolejnym - 500 tys. zł.