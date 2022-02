Trzeba będzie dołożyć miliony do szkoły marzeń, a hala ładniejsza nie będzie?

Burzyć jeden z poszpitalnych budynków przy ul. Szpitalnej czy go wzmacniać? - Każda decyzja nie będzie dla na satysfakcjonująca pod względem finansowym - mówi prezydent Jacek Wójcicki o budowie szkoły przy ul. Warszawskiej.

Budowa Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu, które powstaje na terenach byłego szpitala miejskiego, kosztuje 104 mln zł. Teraz okazuje się, że do tej kwoty trzeba będzie jeszcze dołożyć. Ile?

- To nie jest jeszcze oszacowane, ale to co najmniej kilka milionów złotych - mówi nam prezydent Jacek Wójcicki.

Pieniądze trzeba będzie dołożyć w związku z tzw. budynkiem B. To obiekt, który jest połączony z największym poszpitalnym budynkiem. Przed laty były w nim szpitalne poradnie. Stoi on od strony ul. Szpitalnej na wysokości pobliskiego Lidla. Na przełomie grudnia i stycznia okazało się, że budynek być może trzeba będzie wyburzyć. Dowiedzieliśmy się tego, choć już ponad rok temu była przeprowadzana ekspertyza, z której wynikało, że budynek trzeba wzmocnić. - Podczas pierwszej ekspertyzy budowlańcy zakładali, że wzmacnianie ścian metodą torkretu, czyli powierzchownego wzmacniania betonem, da ścianom nośność. Po próbach na części obiektu okazało się, że te wzmocnienia nie dają pożądanych rezultatów. Jednym z pomysłów było więc zburzenie budynku, ale na to nie zgodził się konserwator zabytków. Jesteśmy obecnie na etapie konsultacji z ekspertem od ochrony zabytków, co w związku z zaistniałą sytuacją zrobić. Dla nas to jest problem. Przede wszystkim czasowy. Poza tym każda decyzja nie będzie dla nas satysfakcjonująca pod względem finansowy. Jeśli ostatecznie okaże się, że trzeba będzie wyburzyć ten budynek, to będzie wiązało się to z kosztami. Podobnie jak z dodatkowymi kosztami będzie wiązało się kolejne wzmacnianie budynku - mówił nam niedawno prezydent Gorzowa.

Jeśli zapadnie decyzja o wyburzeniu budynku, decyzję, co byłoby w jego miejscu, miałby podjąć architekt.