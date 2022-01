Gorzów. CEZiB znów z problemami. Trzeba będzie wyburzyć jeden z budynków?

Budowa Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu w Gorzowie ma już kilkumiesięczny poślizg. Pierwotnie inwestycja, która powstaje na poszpitalnych terenach przy ulicy Warszawskiej miała być gotowa we wrześniu ubiegłego roku. Tego terminu nie udało się dotrzymać ze względu na zły stan techniczny niektórych budynków. Konieczne było przeprowadzenie dodatkowych prac związanych ze wzmocnieniem poszczególnych elementów konstrukcji - między innymi stropów i ścian. Teraz okazuje się, że w przypadku jednego z obiektów te prace były niewystarczające.

Jest to budynek w nomenklaturze inwestycyjnej nazywany budynkiem "B", w którym przed laty mieściły się szpitalne przychodnie. Kiedy budowlańcy rozpoczęli tam prace remontowe okazało się, że on jest w bardzo złym stanie. Początkowo staraliśmy się ten budynek uratować, dlatego przeprowadzono tam szereg prac mających na celu wzmocnienie jego konstrukcji, ale nie przyniosło to oczekiwanych rezultatów - mówi Jacek Wójcicki, prezydent Gorzowa.