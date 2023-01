Gorzów kupi dziesięć nowych tramwajów. Dostał na nie pieniądze

Nowa tramwaje mają zastąpić kilkudziesięcioletnie helmuty oraz zapewnić tabor na potrzeby nowej linii, która w przyszłości ma jeździć do centrum przesiadkowego.

Gorzów dostał pieniądze na zakup nowych tramwajów. Szczegóły mają zostać przedstawione w piątek 20 stycznia na specjalnej konferencji. Spodziewać się można jednak informacji o pozyskaniu kilkudziesięciu milionów złotych.

W ostatnich latach miasto chciało kupić sześć tramwajów i miało na to 25 mln zł dotacji. Bydgoska Pesa nie jest jednak w stanie zrealizować złożonego przez Gorzów zamówienia do końca 2023, do którego to momentu miasto musiałoby się rozliczyć z dotacją. Rząd zgodził się więc na to, by pieniądze przeznaczyć na remont torowisk, m.in. na ul. Dworcowej, na którą mają powrócić tramwaje. Mowa o tym była na początku ubiegłorocznych wakacji i już wtedy zapowiadano, że Gorzów jeszcze raz dostanie pieniądze na tramwaje,

Po co miastu jest dziesięć nowych tramwajów?

- Będą one potrzebne do planowanej w przyszłości linii tramwajowej nr 4 kursującej w rejon dworca PKP - mówi Wiesław Ciepiela, rzecznik urzędu miasta.

Helmuty odjadą na emeryturę