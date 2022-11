Gorzów ma 400 pustostanów. Na ich remont są pieniądze do wzięcia

- Chcemy, aby plany miejscowe powstawały szybko, sprawnie i były niedrogie w przygotowaniu oraz łatwe w czytaniu przez społeczeństwo - mówił we wtorek w Gorzowie wiceminister rozwoju i technologii Piotr Uściński. Przyjechał on do północnej stolicy Lubuskiego, by odbyć konsultacje z samorządowcami w sprawie projektu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

- Obecnie mamy studium uwarunkowań, które nie jest planem miejscowym. Chcemy zastąpić go planem ogólnym, który będzie dokumentem dużo prostszym. Będzie on obowiązywał wszystkich, także przy wydawaniu warunków zabudowy. Usprawnienie procedur to kluczowa sprawa. Cały proces planistyczny trwa czasami wiele lat. My chcemy, by te samorządy, które się sprężą, mogły to zamknąć w osiem miesięcy. Chcemy dać też samorządowcom narzędzie do tego, żeby mogli zapanować nad chaosem przestrzennym, który w ostatnim 20-leciu wdarł się w polski krajobraz - mówił dalej wiceminister. Projekt uchwały ma trafić do sejmu za kilka tygodni.

Na spotkaniu, które odbyło się w gorzowskiej bibliotece, Piotr Uściński zachęcał też samorządowców do budownictwa komunalnego i socjalnego. - Z naszej strony jest duże wsparcie. To 80 procent kosztów budowy budynków komunalnych lub remontów pustostanów - mówił przedstawiciel rządu.