Gorzów. Macie stare zdjęcia Parku Róż? Pokażcie je innym!

Jak udostępnić zdjęcia?

Macie może archiwalne zdjęcia? Jeśli tak, to do czwartku wyślijcie je na mailowy adres: [email protected] A jeśli chcecie, możecie je przynieść do siedziby urzędy miasta przy ul. Sikorskiego 5 (w byłym Lamusie). Urzędnicy czekają na Was od 8.00 do 15.30 (we wtorek do 16.30). Gdybyście potrzebowali, możecie się też skontaktować z nimi telefonicznie pod numerem: 661 498 038.