Gorzów można poznać na nowo. Jest tyle do zobaczenia!

Gorzów chce, by zmieniające się właśnie miasto mieszkańcy odkryli dla siebie na nowo, a później pokazywali je tych, którzy do nich przyjeżdżają. Taki jest tegoroczny pomysł na promocję miasta.

- Już teraz wisi siedem bilbordów, a będzie ich jeszcze pięć. W różnych punktach miasta będzie też 240 plakatów. Dodatkowo informacje o akcji pojawią się na 14 wiatach przystankowych – wylicza Marta Liberkowska, dyrektor wydziału promocji i informacji w magistracie. Wraz ze swoimi pracownikami rozkręca właśnie nową akcję promocyjną– „PoznajMy Gorzów na nowo”. Powoli widać ją już na ulicach miasta. Termin całej akcji nie jest przypadkowy.

Kto przejechał 57 km ścieżek? - To akcja typowo wakacyjna. I pomyślana na czas epidemii. Przez różne obostrzenia tegoroczne wakacje mogą nie wyglądać tak jak w poprzednich latach. Część z gorzowian zamiast wyjechać gdzieś na urlop za granicę, zostanie pewnie w Gorzowie i spędzi go w domu. Chcemy więc zachęcić mieszkańców, by czas wolny poświęcili na poznanie miasta. Przecież nie każdy z nas był we wszystkich dziewięciu parkach w mieście. A pewnie zupełnie nieliczni przejechali rowerem 57 km ścieżek rowerowych, jakie mamy – mówi dyr. Liberkowska.

„PoznajMy Gorzów na nowo” to już druga akcja promocyjna skierowana do mieszkańców. Dwa lata temu wystartowała kampania „Gorzów. Stąd jestem”. Prowadzona jest cały czas i chodzi w niej o to, by pokazać, jak wielu znanych ludzi m.in. kultury czy sportu związanych jest z Gorzowem. Ambasadorami tej akcji są m.in. żużlowy mistrz świata Bartosz Zmarzlik czy wokalista Dawid Kwiatkowski.

Turystów u nas wielu nie ma - Wspaniałymi ambasadorami miasta mogą być jednak wszyscy gorzowianie. Nie łudzimy się, że Gorzów jest odwiedzany przez wielu turystów. Do naszego miasta można trafić przejazdem albo w gościnę u którejś z gorzowskich rodzin. Gdy nasi mieszkańcy przekonają się, że Gorzów nie jest szarym smutnym miastem i pokażą jego uroki swoim gościom, opinia o naszym mieście pójdzie w świat – mówi o zamierzeniach akcji M. Liberkowska.

Jak zmienia się miasto? Akcja po części jest także związana ze zmianami wyglądu Gorzowa. Praktycznie ukończony już został deptak na ul. Sikorskiego, mamy odnowiony Kwadrat, zrewitalizowany został Park Siemiradzkiego…

- Chcemy, by mieszkańcy zaczęli odwiedzać te miejsca. Jeśli ktoś przez ostatnie pół roku nie był w parku koło amfiteatru, może się mocno zdziwić tym, jak on teraz wygląda. Tak samo ze ścieżką pieszo-rowerową wzdłuż Warty. Biegnie ona od bulwaru przy LOK-u niemal do mostu Lubuskiego. Jej uroku nie odkryło pewnie jeszcze wielu z gorzowian – mówi Liberkowska.

- Jeśli ktoś przez ostatnie pół roku nie był w parku koło amfiteatru, może się mocno zdziwić tym, jak on teraz wygląda - mówi Marta Liberkowska. Gorzowska zieleń Akcja ma trwać przez dwa miesiące. Bilbordy czy plakaty nie trudno będzie przeoczyć. Są w charakterystycznym zielonym kolorze. Takim samym, w jakie pomalowane zostały gorzowskie autobusy i tramwaje.

- To też nawiązanie do tego, że Gorzów jest zielonym miastem, że stawia na ekologię – mówi dyrektorka wydziału promocji i informacji.

A jeśli chodzi o tramwaje, wiemy już kiedy zaczną wozić pasażerów. Pierwszy tramwaj linii nr 1 wyjedzie w czwartek 2 lipca o 12.22 z pętli na Wieprzycach. W 29 minut powinien dojechać na pętlę na Manhattanie. Można nim będzie dojechać m.in. w okolice rezerwatu Gorzowskie Murawy. To miejsce pomiędzy os. Słonecznym a Wieprzycami też będzie można odkryć na nowo.

- Zapraszamy na spacery po Gorzowie. Jest tyle do zobaczenia – mówi nam na koniec Liberkowska.

