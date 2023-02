Gorzów nie ma tak wysokich podatków jak w Polsce. Niższe są tylko w Kielcach

Za 1 mkw. gruntu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej gorzowianie płacą w tym roku 1,12 zł podatku (w Polsce to przeważnie 1,16 zł). Za 1 mkw. gruntu pod budownictwo mieszkalnego podatek wynosi 0,86 zł (najczęściej w kraju jest to 1,00 zł), a za pozostałe grunty - 0,59 zł (w kraju z reguły jest to 0,61 zł).

A jaka jest wysokość podatku od budynków lub ich części, w których jest prowadzona działalność gospodarcza? To 28,67 zł/mkw. (w Polsce to najczęściej 28,78 zł). Z kolei podatek od „pozostałych” budynków wynosi w Gorzowie to 9,61 zł/mkw. W całej Polsce to przeważnie 9,71 zł.