Gorzów otwiera „sklep” dla uchodźców. Możecie go zaopatrzyć

Jakie godziny otwarcia?

Żywność można dostarczyć do magazynu Miejskiego Punktu Pomocy Humanitarnej w godzinach otwarcia „sklepu”. Punkt będzie otwarty:

- we wtorki od 12.00 do 18.00

- w czwartki od 9.00 do 15.00

- w soboty od 10.00 do 14.00

- Jeśli chodzi o żywność, to przede wszystkim potrzebna jest mąka, cukier, ryż, kasza. Brakuje nam margaryny do smarowania, a także smalcu. Zdajemy sobie sprawę, że olej jest w tej chwili drogi i nie każdego stać na to, by przyniósł nam tu kilka butelek oleju, więc bardzo prosimy tych, którzy chcą pomóc, chociaż o kostkę smalcu. Oczywiście potrzebne są konserwy, przyprawy i wszystko to, co nasi przyjaciele mogą wykorzystać - mówi Monika Piaskowska, która koordynuje gorzowskie zbiórki dla uchodźców. - W tej chwili możemy przyjmować świeżą żywność. Mamy do dyspozycji chłodnię, więc przyjmujemy żywność krótkoterminową: jogurty, masła, mleka, warzywa, owoce. Potrzebujemy bardzo ziemniaków - dodaje M. Piaskowska.