Jest już czwarty oficjalny kandydat na prezydenta Gorzowa. Mówią na niego "Wilku"

- Przyjaciele mówią na mnie Wilku, ale to nie tylko od nazwiska, ale ze względu na energię, którą mam. Obecna kadencja jest moją pierwszą w radzie miasta, ale była niezwykle pracowita – mówił w poniedziałek 12 lutego tuż przed południem Piotr Wilczewski. To już oficjalnie kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Gorzowa. Jest czwartą osobą, która będzie ubiegała się o ten urząd. W rywalizacji o fotel gospodarza miasta będzie mierzył się z Jackiem Wójcickim (dotychczasowym prezydentem), Romanem Sondejem (kandydatem PiS-u) oraz Jackiem Bachalskim (jest popierany przez Nową Lewicę).

Wybory na prezydenta Gorzowa 2024. Jacek Bachalski idzie do wyborów z Nową Lewicą

Jak pomysł na Gorzów ma Piotr Wilczewski, który wraz z kandydatami KO do rady tworzy „drużynę Wilka”? W poniedziałek 12 lutego spośród wielu przygotowanych punktów przedstawił trzy. - Pierwszy to „Powiększmy Gorzów”. Może niekoniecznie o kilka pięter w urzędzie, ale uważam, że nasze miasto zasługuje, aby być nie tylko na mapie Polski, ale i na mapie Europy. Wspierajmy naszych mieszkańców, również tych którzy żyją w tzw. obwarzanku. Wprowadzimy kartę miejską ze zniżkami i loterię podatkową. Oni muszą czuć że są zaangażowani w życie miasta i płacenie tutaj podatków tak po prostu się opłaca – mówi P. Wilczewski.

Kolejne dwa punkty to „Przyszłość jest dziś” i „Gorzów – nie wyjeżdżajcie stąd”. - Stworzymy wieloletni plan inwestycyjny, który będzie zakładał remont gorzowskich szkół, przedszkoli oraz żłobków, żebyśmy razem weszli w XXI wiek. Stworzymy też bezpłatną komunikację, żeby dzieci mogły do tych szkół dojeżdżać. Na każdym osiedlu stworzymy też miejsca integracji, miejsca kultury, gdzie mieszkańcy będą mogli wspólnie spędzać czas. Co roku będziemy chcieli budować jakieś boisko czy halę – mówi kandydat na prezydenta Gorzowa.