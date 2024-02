Wybory na prezydenta Gorzowa 2024. Jacek Bachalski idzie do wyborów z Nową Lewicą

Do wyborów samorządowych zaplanowanych na 7 kwietnia Bachalski idzie z poparciem Nowej Lewicy. - Jesteśmy przygotowani merytorycznie i kadrowo. Mamy świadomość słabych stron obecnej władzy. Nie ma na to zgody. Nie pozwolimy, aby Gorzów przestał być stolicą województwa, bo wygląda, że niedługo nasza rola będzie rolą miasta powiatowego. Gorzów w praktyce przestał być stolicą naszego województwa. Popatrzmy na liczbę parlamentarzystów czy też kto rządzi partiami w Lubuskiem. Gorzów zniknął z perspektywy zarządzania województwem – mówił w poniedziałek Bachalski.

Co Bachalski chce zmienić w Gorzowie?

- Są pieniądze unijne, pewnie ostatni raz takiej wielkości i Gorzów musi je zdobyć dla swoich seniorów i młodych ludzi. Potrzebne jest, byśmy zatrzymali młodych w Gorzowie, bo za chwilę będziemy wybierać w Gorzowie burmistrza. Mamy ponad 35 proc. ludzi w wieku senioralnym. To powinno determinować politykę społeczną. Moglibyśmy pisać wnioski w takim kierunku, żeby liczba pieniędzy była uzależniona od liczby beneficjentów – mówił Bachalski. Ma też pomysł na szpital geriatryczny o profilu telemetryczno-domowym. – Dziś taniej jest diagnozować i leczyć na odległość niż budować kolejne sale z drogimi łóżkami i personelem. To musi być połączone z systemem nauczania – dodawał polityk.

Jego zdaniem polityka edukacyjna miasta jest oderwana od rynku pracy. - Nie może być tak, że kształcimy sobie, a zatrudniamy sobie. Z pierwotnego projektu Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu przygotowanego przez Tadeusza Jędrzejczaka nic nie zostało. Budujemy centrum za miliony złotych, a mamy tam jedną szkołę. Musi być rozumienie różnych branż. Młodzież musi w Gorzowie zostać. Mamy pomysł, by ścignąć zagraniczną uczelnię z wykładowym angielskim do Gorzowa – mówił kandydat lewicy.