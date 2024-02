Kto może być radnym w Gorzowie? Znamy liderów list Koalicji Obywatelskiej

Nazwiska części kandydatów do rady miasta poznaliśmy przy okazji prezentacji Piotra Wilczewskiego, kandydata Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Gorzowa. Czołówki list, na prośbę naszego dziennikarza, przedstawiła posłanka Krystyna Sibińska. Jak się one przedstawiają? Na listach mają być wszyscy aktualni radni PO. Sześciu z nich – Halina Kunicka, Paulina Szymotowicz, Robert Surowiec, Anna Kozak, Jerzy Sobolewski, Piotr Wilczewski - będzie w pierwszych trójkach list. Siódmy z dzisiejszych radnych – Jerzy Synowiec – będzie zamykał listę w okręgu nr 3.

Kto powalczy o sejmik?

Przy okazji poznaliśmy też kandydatów Koalicji, którzy będą ubiegać się o mandat w sejmiku. Będą to: otwierająca listę Anna Synowiec, a także: Hubert Harasimowicz, Jerzy Wierchowicz, Mirosław Marcinkiewicz, Tomasz Gierczak i Marcin Kurczyna. To ostatnie nazwisko oznacza „transfer” w szeregach KO. Aktualnie Kurczyna wciąż jest bowiem radnym „prezydenckiego” klubu Gorzów Plus.