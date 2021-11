Gorzów: park kieszonkowy na Słonecznym już prawie gotowy! To pierwszy taki skwer w naszym mieście

Gorzów postanowił stworzyć pierwszy park kieszonkowy. Niewielki, zielony skwer przyjazny mieszkańcom powstaje na Osiedlu Słonecznym. Prace przy utworzeniu parku trwają już jakiś czas. Pojawiły się ławki, kosze, nasadzenia i budki dla ptaków. Całości uroku dodaje zielony mural. To miejsce całkowicie zmienia swoje oblicze, tak samo, jak ulica Słoneczna, która właśnie przechodzi gruntowny remont. Skwer, który zamienia się w park kieszonkowy, od lat straszył: zaniedbane ławki i połamane płyty chodnikowe nie zachęcały do tego, by spędzić tu wolny czas, czy usiąść i odpocząć, choć na chwilę. Teraz ma być zupełnie inaczej. W tworzenie parku zaangażowali się także uczniowie oraz mieszkańcy osiedla. Zobaczcie, jak taki park wygląda. Czy macie pomysły, gdzie takie skwery powinny jeszcze powstać w Gorzowie? Przeczytaj też: Pierwszy park kieszonkowy w Gorzowie. Tak zadbali o to miejsce mieszkańcy WIDEO: Remontowa ofensywa w Gorzowie

Sandra Soczewa