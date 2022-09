Gorzów. Podpowiedzcie urzędnikom, na co mają wydać pieniądze

- Trwa procedura przygotowania projektu uchwały budżetowej na 2023 rok i istnieje możliwość składania propozycji zadań do realizacji w 2023 roku - przypomina Marta Liberkowska, dyrektor wydziału promocji i informacji. Propozycję może zgłaszać każdy. Wy też! Macie jakiś pomysł? To już teraz chwyćcie za klawiaturę czy za długopis. Czas jest do piątku.