Gorzów robi już zapisy na węgiel. Ile osób może z niego skorzystać?

Zapisy na węgiel już ruszyły i potrwają do piątku 28 października. - Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie telefonicznie w godzinach 7.30 - 15.30 pod numerem telefonu: 95 735 56 10 - informuje Dariusz Wieczorek z wydziału promocji i informacji gorzowskiego magistratu.

Zapisy na kupno groszku, orzecha czy miału dotyczą węgla importowanego przez spółki Skarbu Państwa z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych na okres do 31 grudnia 2022. W Gorzowie takich gospodarstw jest około 3 tys.

- Uprawnionymi do zakupu węgla za pośrednictwem urzędu miasta są osoby zamieszkujące na terenie Gorzowa, spełniające warunki uprawniające do dodatku węglowego - informuje D. Wieczorek. - Na podstawie zgłoszeń zostanie sporządzona lista osób z pierwszeństwem dokonania zakupu preferencyjnego - dodaje urzędnik.

Dodatek węglowy przysługuje gospodarstwom, których oddzielne źródło ciepła zgłoszone jest do centralnej ewidencji emisyjności budynków oraz które złożyły w swojej gminie deklarację w sprawie śmieci.

