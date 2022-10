Gorzów. Stacje ładowania dla nowych autobusów elektrycznych już prawie gotowe

Ale choć pojazdy mają coraz wydajniejsze baterie, to energia będzie musiała być uzupełniana także na pętlach autobusowych. Dlatego ładowarki pojawiły się również w trzech innych miejscach. Są przy ulicy Marcinkowskiego, Śląskiej oraz Dekerta.

Stacje ładowania są już praktycznie gotowe. Obecnie trwają jeszcze ostatnie prace, które powinny zakończyć się w ciągu kilku najbliższych dni. To jest dla naszej komunikacji ważne wydarzenie, ponieważ do tej pory nie mieliśmy autobusów w pełni elektrycznych, ale to też jest dla nas duże doświadczenie - mówi Jacek Wójcicki, prezydent Gorzowa.