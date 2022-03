Gorzów. Rusza nabór do podstawówek. Do szkół pójdzie ponad tysiąc maluchów

- W przy poniedziałek rozpocznie się elektroniczna rekrutacja do publicznych szkół podstawowych. Do klas pierwszych będą przyjmowane dzieci urodzone w 2015 roku - informuje Dariusz Wieczorek z wydziału promocji i informacji. Nabór do szkół będzie prowadzony na stronie: www.eurzad.pl w zakładce: edukacja/nabory/nabór szkoły podstawowe. Rekrutacja potrwa do 14 kwietnia.

Listy zakwalifikowanych lub niezakwalifikowanych do szkół zostaną ogłoszone dwa tygodnie później - 28 kwietnia. Z kolei od dnia następnego do 20 maja rodzice mają czas, aby potwierdzić pisemnie wolę przyjęcia dziecka do szkoły.