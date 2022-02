Gorzów. Rzecznik konsumentów: - Nie dajcie się naciągnąć na "konsultacje medyczne"

- Do mieszkańców Gorzowa dzwoni automat. Nagrany głos mówi, że jest przedstawicielem lubuskiej służby zdrowia i zaprasza na spotkanie, na którym będzie można dostać np. bezpłatny masażer refundowany przez NFZ. Głos mówi przy okazji, że ze względu na ryzyko zakażenia COVID-19 spotkanie nie odbędzie się w przychodni, ale w hotelu. Gdy już dochodzi do spotkania, to na początku, owszem, jest krótka pogadanka na temat tego, że zdrowie jest najważniejsze, ale tuż potem zaczynają się pseudobadania. W ich trakcie ma wyjść, na co choruje dana osoba. A chwilę później organizatorzy mówią, że mają w swojej ofercie produkty, które pomogą w leczeniu tej choroby - opowiada T. Gierczak. - Jeśli ktoś przyjdzie na spotkanie zdrowy, to i tak „znajdzie się” u niego jakaś choroba. Organizatorzy takich spotkań odwołują się również do zdrowia bliskich, mocno przy tym manipulując ludzi. Pytają: „Czymże jest wydatek 200 zł przy tym, żeby być zdrowym?!”. Oferują przy tym np. garnek, w którym można gotować zdrowsze potrawy. Tylko, że za produkt, który oferują, trzeba w kilkudziesięciu ratach zapłacić nawet kilkanaście tysięcy złotych - mówi dalej rzecznik konsumentów.