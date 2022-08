Gorzów. Schronisko chce wybudować wybieg dla psów. Pomożecie?

„Azylowy bazarek” to schroniskowa tradycja. Do tej pory miała już kilkadziesiąt odsłon. - Różne rzeczy czy oferty, jakie dostajemy, wystawiamy na licytację internetową. Trwa ona około dwa tygodnie. Pieniądze z tej licytacji przeznaczamy później na konkretny cel. Często jest to m.in. na karmę dla psów. Tym razem zbieramy na wybieg - mówi R. Białczak. Do „Azylowego bazarku” nie jest trudno trafić. Tak nazywa się profil na Facebooku, do którego można przejść także z profilu schroniska.

Najnowsza edycja „Azylowego bazarku” wystartowała w ostatni poniedziałek. Cały czas można do niego dołączyć i coś kupić albo samemu - to już propozycja dla przedsiębiorców - przekazać np. zaproszenie do restauracji czy voucher na wykonanie jakiegoś zabiegu pielęgnacyjnego.

- Niebawem planujemy też kolejną akcję. Ponieważ wybieg składa się z konkretnych elementów, czyli m.in. słupków, ogrodzenia, kostki brukowej, każdy z tych elementów będzie można kupić, aby można było z niego zbudować wybieg - mówi R. Białczak.

Pieniądze można też wpłacać na schroniskowe konto czy też przyjechać z nimi do schroniska, by wrzucić je tu do skarbonki.