Psie piękności z całego świata w Gorzowie. Za nami międzynarodowa wystawa!

Spore zainteresowanie wystawą

Wystawa przyciągnęła wielu zwiedzających. Największą frajdę mają dzieci, które przyszły na imprezę z rodzicami. Psy startujące w w konkursach są łagodne i maluchy mogą śmiało do nich podejść i je pogłaskać. Przedsięwzięcie jest też okazją do porozmawiania z hodowcami, którzy chętnie opowiadają o swoich podopiecznych i podpowiadają, czego wymagają poszczególne rasy do właściwego rozwoju. Na terenie wystawy można także nabyć karmę, smakołyki oraz przeróżne akcesoria dla czworonożnych przyjaciół. Wystawa potrwa jeszcze do godziny 18:00.

Zobacz również: