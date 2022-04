Gorzów. Torowisko na Dworcowej pozostanie. Pod dworzec powrócą tramwaje!

Tramwaje na ul. Dworcowej jeździły do stycznia 2012 r.

Torowisko na ul. Dworcowej w Gorzowie jednak nie pójdzie do likwidacji. Po jego modernizacji tramwaje znów będą dojeżdżały przed dworzec kolejowy.

Miasto zmieniło plany dotyczące ulicy Dworcowej. Jeszcze na początku marca urzędnicy mówili, że rezygnują z budowy centrum przesiadkowego w wersji „na bogato” (czyli za co 40-50 mln zł). Zaoszczędzone w ten sposób pieniądze magistrat chce - a w zasadzie: musi - przeznaczyć w większości na prowadzone już inwestycje, m.in. Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu.

Choć miasto zrezygnowało z „wypasionej” wersji węzła przesiadkowego, to zamierza jednak wyremontować ul. Dworcową i Składową.

W dniu ogłoszenia tej informacji prezydent Jacek Wójcicki mówił nam, że przy okazji wymiany nawierzchni na Dworcowej miałyby zostać zlikwidowane tory tramwajowe.

Miłośnicy zaprotestowali

Gdy o tym napisaliśmy, głos zabrało stowarzyszenie komunikacja.org.

- Wykonanie nowej nakładki asfaltowej na ul. Dworcowej nie wymaga likwidacji torów tramwajowych. Zaistniała sytuacja to dobry moment na modyfikację projektu centrum przesiadkowego i dopasowanie go do potrzeb i możliwości miasta, tym bardziej że wykonano już wiele inwestycji towarzyszących o wartości kilku milionów złotych - pisali nam przedstawiciele stowarzyszenia.

W ostatnich tygodniach urzędnicy zmienili zdanie. Przy okazji przebudowy ul. Dworcowej torowisko ma zostać zmodernizowane.

- Zostanie zlikwidowana pętla przy dworcu. Powstanie za to krańcówka - mówi nam Iwona Olek, wiceprezydent. Oznacza to, że tramwaje po dojechaniu do dworca nie będą robiły „kółka” Ponieważ nowe gorzowskie tramwaje można prowadzić z obu końców pojazdu, po dojechaniu pod dworzec wystarczy że motorniczy przejdzie z jednej części tramwaju na drugą.

Tramwaje na Dworcowej

Modernizacja torowiska na Dworcowej oznacza, że po ponad dziesięciu latach pod dworzec znów mają jeździć tramwaje.

- Po to robimy modernizację - mówi nam wiceprezydent Olek.

Tramwaje (linia nr 4 z Manhattanu i linia nr 5 z Piasków) dojeżdżały do dworca kolejowego do początku 2012 roku.

Prace w okolicy dworca mają rozpocząć się w tym roku. Orientacyjnej daty rozpoczęcia robót jednak jeszcze nie ma. Czytaj również:

