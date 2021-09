Gorzów. Ulica Kombatantów z poślizgiem. Miała być gotowa na koniec sierpnia. A kiedy będzie?

Nie wszystko idzie zgodnie z planem

Choć prace są już w większości wykonane, to nie ma co kryć, że zajęły zdecydowanie więcej czasu niż pierwotnie przewidywano. Zgodnie z harmonogramem miały potrwać do końca sierpnia. W ich trakcie pojawiły się jednak nieprzewidziane wcześniej przeszkody, które miały wpływ na opóźnienia. Były to między innymi dodatkowe roboty związane z odwodnieniem. Z tymi trudnościami firma się uporała i zapowiedziała, że remont zakończy się w tym tygodniu. Ale wciąż trwa.