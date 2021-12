Gorzów Wlkp.: policjanci sprawdzają, czy zakrywamy nos i usta. Kontroli będzie jeszcze więcej

W miejscach, w których mamy obowiązek zakrywać usta i nos, policyjne kontrole przeprowadzane są we współpracy ze służbami sanitarnymi.

Chroń siebie i bliskich. Noś maseczkę, pilnuj dystansu, dezynfekuj dłonie!

Pamiętajmy, że tylko wspólnym wysiłkiem możemy ograniczyć zachorowania na COVID-19. Wysokie wskaźniki zakażeń i – co gorsza – zgonów, powinna skłonić nas do przemyśleń, a w konsekwencji do rygorystycznego przestrzegania zasady DDM, czyli: dystans, dezynfekcja, maseczka. I pamiętajmy: maseczka nie chroni nas i innych wtedy, gdy mamy ją w kieszeni, na ręce, czy na brodzie. Maseczka bezwzględnie ma zakrywać nos i usta.

