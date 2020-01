GORZÓW WLKP. Robert Biedroń w Gorzowie: - Polską prawdpopodobnie rządzi mafia partyjna

- Dzisiaj stoimy przed cywilizacyjnym wyborem: albo będziemy mieli iść odwagę do przodu, albo będzie tak jak było. Albo zaczniemy realizować konstytucję, albo się poddamy. Dlatego chcę złożyć deklarację: konstytucję podpisał Aleksander Kwaśniewski, tej konstytucji dzisiaj bronimy, ale bronić musimy wszystkich artykułów. Ja zobowiązuję się ją realizować od pierwszego do ostatniego artykułu – mówił w niedzielę w Gorzowie europoseł Robert Biedroń, którego środowiska lewicowe (SLD, Wiosna, Razem) chcą wystawić jako kandydata na prezydenta.

- Mówił pan, że jeśli zostanie wybrany do europarlamentu, to nie przyjmie mandatu. Jak to jest z tą pana wiarygodnością? – pytał Biedronia gorzowianin Jerzy Marzecki.

- Kiedy to mówiłem, lewica nie była zjednoczona. Wiosna miała iść sama do wyborów. Później jednak podjęliśmy trudną, ale i słuszną chyba decyzję, że Włodek (Czarzasty, lider SLD – dop. red) i Adrian (lider partii Razem) idą do Sejmu, a ja zostaję w europarlamencie i kandyduję na prezydenta – odpowiadał były prezydent Słupska.