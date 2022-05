Gorzów. Wojewoda rozdawał flagi Polski. Dziś święto Biało-Czerwonej

- Święto Flagi to doskonały dzień, by eksponować nasze narodowe barwy i dumę z naszej tożsamości. Jeszcze raz zachęcam wszystkich Lubuszan, by nie wstydzili się naszej biało-czerwonej i wywiesili flagi, gdzie tylko się da – zachęcał wojewoda. Przed południem, kilka kroków od Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, rozdawał mieszkańcom flagi.

Akcja cieszyła się sporym zainteresowaniem gorzowian. Flagi były rozdawane od 10.00. Część mieszkańców czekała na flagi już wcześniej.

Akcję rozdawania biało-czerwonych flag przeprowadziło w poniedziałek także biuro poselskie Elżbiety Rafalskiej.

Przypomnijmy, że Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej został wprowadzony w 2004 roku.

Czytaj również:

Znów będą rozdawać flagi Polski w Gorzowie. Gdzie je dostaniesz?