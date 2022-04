Znów będą rozdawać flagi Polski w Gorzowie. Gdzie je dostaniesz?

- Zgodnie z coroczną tradycją moje biuro poselskie włącza się w celebrowanie narodowego święta - informuje nas Elżbieta Rafalska, poseł PiS do Parlamentu Europejskiego. - W poniedziałek 2 maja od 9.00 do 11.00 w moim biurze poselskim przy ulicy Hawelańskiej 5 będą do rozdania dla mieszkańców pełnowymiarowe flagi w barwach narodowych - dodaje europosłanka.

Biało-czerwone flagi będzie można dostać także od wojewody. W poniedziałek 2 maja od 10.00 do 12.00 będą one wręczane przed siedzibą Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Jagiellończyka 8.

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej został wprowadzony w 2004 roku.

Czytaj również:

Majówka w Wawrowie. Będzie odpust i jubileusz żużla