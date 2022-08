Gorzowianie po pandemii znów sięgają po książki

W pierwszym półroczu tego roku do gorzowskich bibliotek (oprócz głównej siedziby sąsiadującej z Parkiem Róż WiMBP ma też dwanaście filii) z bibliotek skorzystało 14 371 osób, czyli mniej więcej co ósmy mieszkaniec. To liczba wyższa niż w ubiegłym roku (od stycznia do czerwca 2021 liczba czytelników wyniosła 12 449), ale jednak niższa niż w pierwszym roku pandemicznym (14 857) czy trzy lata temu (18 401).

Te dane mogą zaskakiwać, bo w roku 2020 biblioteka była zamknięta przez prawie dwa miesiące z powodu obostrzeń, natomiast w zeszłym roku była otwarta bez ograniczeń czasowych.

- W 2021 roku chyba byliśmy bardziej zmęczeni pandemią - mówił w poniedziałek dyrektor Szenwald.