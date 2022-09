Gorzowianka trzecia na Starym Kontynencie w trzy na trzy, czyli Dominika Fiszer ma brąz mistrzostw Europy

W fazie grupowej biało-czerwone najpierw odniosły łatwe zwycięstwo z Cyprem 22:8, a następnie wygrały z silnymi Litwinki 21:16. W ćwierćfinale za to, po wyrównanym meczu, pokonały Szwajcarki 17:15 i awansowały do najlepszej czwórki ME. Niestety, w półfinale Fiszer (z domu Owczarzak) oraz jej koleżanki Klaudia Gertchen (BC Polkowice), Aldona Morawiec (Rheiland Lions z Niemiec) oraz Klaudia Sosnowska (SKK Polonia Warszawa) uległy Holandii 15:20. Na szczęście w spotkaniu o trzecie miejsce, po emocjonującej końcówce ograły Hiszpanię 16:13.

- Zdobycie medalu na mistrzostwach Europy 3x3 to cudowne zakończenie tych intensywnych wakacji. Poświęciłyśmy wiele czasu i zdrowia na wspólne treningi i myślę, że byłyśmy w pełni gotowe na ten turniej. Tak jak mówiłam przed wyjazdem, w koszykówce 3x3 wszystko się może zdarzyć. Emocjonalny rollercoaster jaki dał nam ten turniej już się skończył, teraz czas na ochłonięcie i cieszenie się tym sukcesem. Muszę przyznać, że to wspaniałe wejście w nowy rozdział w moim życiu i reprezentowanie kraju z nazwiskiem Fiszer na koszulce, na pewno zapamiętam to na długo - powiedziała Dominika Fiszer, cytowana przez oficjalną stronę internetową klubu z Gorzowa.