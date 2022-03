Gorzowianki z AZS AJP zaczynają rywalizację o finał. Jednak w Polkowicach z BC nie będą faworytkami

Dla zawodniczek trenera Karola Kowalewskiego to świetny sezon. Polkowiczanki zdobyły Superpuchar i Puchar Polski, zasiadły na koniec rundy zasadniczej ekstraklasy na fotelu lidera, a w EuroCup Women, czyli europejskim pucharze, drugim co do prestiżu w Europie, awansowały do ćwierćfinału. I choć rozgrywek ligowych nie zdominowały tak, jak w minionych latach ekipa z Gdyni, to i tak były bezkonkurencyjne dla innych drużyn w zdecydowanej większości meczów. Polkowiczanki przegrały jedynie dwa razy, ze Ślęzą we Wrocławiu i w Lublinie z Pszczółką Polskim Cukrem, i to minimalnie. Przeważnie wysoko, albo bardzo wysoko wygrywały spotkania, tak jak m.in. z gorzowskim zespołem, który na Dolnym Śląsku został pokonany 87:47. Wszystko to zostało docenione przez trenerów EBLK, którzy w corocznym głosowaniu ligi oddali najwięcej punktów na szkoleniowca BC, za to najlepszą zawodniczką uznali amerykańską podkoszową Stephanie Mavungę. Do tego została ona wybrana do pierwszej piątki sezonu zasadniczego, obok Jessiki January z CTL Zagłębie Sosnowiec, Megan Gustafson z VBW Arki Gdynia, a więc byłej koszykarki PolskiejStrefyInwestycji Gorzów, oraz Kamiah Smalls i Natashy Mack. To też świadczy o tym, na kogo warto postawić pieniądze w konfrontacji polkowiczanek z gorzowiankami.