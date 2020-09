Gorzowscy uczniowie wracają do szkół po bardzo długich wakacjach. I bardzo się z tego cieszą

Już przed 8.00 skwery i parki w centrum Gorzowa zapełniały się młodzieżą. Większość w galowych strojach. Czekali na godziny wejść do swoich klas, żeby rozpocząć nowy rok szkolny. Bo w większości szkołach w jednym czasie do szkół mogło wejść tylko kilka klas. Dlatego młodzież i dzieci czekali na swoją kolej.

Mogły jeździć na obozy

– Wreszcie możemy wrócić do normalnego nauczania. Umówmy, się zdalne nauczanie było słabe – mówi Alex Marczak z gorzowskiego „Chemika” przy ul. Czereśniowej. Z kolei Jakub z I LO z ul. Puszkina i Adam z IV LO przy ul. Kosynierów Gdyńskich w sumie byli zadowoleni ze zdalnego nauczania. – Ale samego siedzenia w domu miałem dosyć – zaznacza Jakub. – Tak, brakowało spotkań z ludźmi – wtóruje A. Marczak. – My jesteśmy pozytywnie nastawione, ale to pewnie potrwa góra miesiąc i znów wrócimy do zdalnego nauczania – mówią Julia, Aleksandra i Wiktoria w IV LO.