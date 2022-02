Gorzowskie lekkoatletki Marika Majewska i Nikola Horowska pokazały się we wtorek na Orlen Copernicus Cup w Toruniu

To najsilniej obsadzony halowy mityng w Polsce i zarazem najbardziej prestiżowy, bo to już jego ósma edycja. Do tego to jedna z siedmiu tegorocznych imprez tzw. złotej kategorii World Athletics Indoor Tour. Już sama możliwość występu na niej - obok właśnie takich gwiazd światowej lekkiej atletyki jak wspomniana jamajska sprinterka czy też Etiopki Gudaf Tsegay i jej rodaka Selemona Baregi, specjalizujących się w biegach średnich - można by potraktować w kategoriach wyróżnienia. Ale jednak nasze panie chciały w Arenie Toruń odcisnąć swoje piętno.

Co prawda Marika Majewska z AZS AWF Gorzów zajęła szóste miejsce w biegu eliminacyjnym na dystansie 60 m przez płotki i nie awansowała do finału, bowiem zabrakło jej sześć setnych sekundy, ale czas przez nią osiągnięty, a więc 8,22 s jest jej nowym rekordem życiowym. Jest to zatem bardzo dobry prognostyk przed zbliżającymi się wielkimi krokami halowymi mistrzostwami kraju, które na początku marca będą rozegrane właśnie w Grodzie Kopernika. Zawodniczka trenerki Izabeli Posmyk-Zaleskiej była trzecią Polką w kolejności.