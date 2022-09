Gorzowskie wioślarki, choć nie bez trudu, wpłynęły do półfinałów mistrzostw świata w czeskich Racicach

We wtorek do półfinału awansowała Katarzyna Boruch w czwórce podwójnej, po tym jak była trzecia w repasażu (w eliminacjach - piąta).

Za to Olga Michałkiewicz, Zuzanna Lesner i Weronika Kaźmierczak w czwórce bez sternika były trzecie w poniedziałek i weszły bezpośrednio do półfinału.

- Cel minimum osiągnięty. Miałyśmy znaleźć się w pierwszej trójce awansujących bezpośrednio do półfinału. Niecałe trzy sekundy do Australii, do Chinek tylko 0,03 sekundy. Dały nam pstryczka w nos tą niewielką przewagą na ostatnim chwycie. Na szczęście, ta przewaga nie decydowała o awansie i razem z załogą Chin meldujemy się w półfinale. Teraz strzałka jest po naszej stronie i to my będziemy miały szczęście na ostatnim chwycie. Mam nadzieję - napisała na swojej stronie na Facebooku Michałkiewicz.