Grzybiarz jak saper - myli się tylko raz. Jak odróżnić prawdziwka od... "fałszywka"? Obalamy mity na temat grzybów

Smakosze darów lasu zacierają ręce, ale specjaliści apelują o ostrożność. Przypominają, żeby zbierać tylko te grzyby, które dobrze znamy. O pomyłkę nietrudno, bo choć w naszym kraju występuje aż tysiąc gatunków grzybów jadalnych, to tych niejadalnych oraz trujących jest jeszcze więcej.

Do koszyka wrzucajmy wyłącznie grzyby, co do których nie mamy wątpliwości, że są jadalne. Zbierajmy tylko te wyrośnięte, bo młode owocniki nie mają jeszcze wykształconych cech danego gatunku, co jest najczęstszą przyczyną tragicznych pomyłek. Jeśli jesteśmy początkującymi grzybiarzami, szukajmy grzybów rurkowych. W tej grupie nie ma grzybów śmiertelnie trujących, więc ryzyko zatrucia jest dużo mniejsze, niż w przypadku grzybów blaszkowych - mówi Marlena Mazurkiewicz z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorzowie.