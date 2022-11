Gwiazdy będą czytać książki w Gorzowie. Kto przyjedzie do książnicy?

- Biblioteka ma swoją misję, a misją biblioteki jest zaspokajanie potrzeb czytelniczych. Docierają do nas głosy czytelników, a czytelnicy życzą sobie takiej właśnie formy spędzenia czasu wolnego w bibliotece - mówi Sławomir Szenwald, dyrektor Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej. Mówi on o „Rodzinnych Sobotach u Herberta”. To cykl spotkań dla dzieci i ich rodziców. Już w sobotę 5 listopada o 11.00 w jego ramach odbędą się zajęcia animacyjno-plastyczne (będą też eksperymenty) dla dzieci w wieku 8-12 lat. Można się na nie zapisać pod telefonicznym numerem: 95 721 58 46.

Z kolei o 12.00 sam dyrektor będzie oprowadzał gorzowian po bibliotece. W czasie, gdy dzieci będą zajęte na 120-minutowych zajęciach, ich rodzice będą mogli zobaczyć zakamarki budynku.

- Spacery po gmachu biblioteki będą odbywały się pod hasłem „15-lecie budynku głównego - od epoki kamienia do biblioteki”. Kiedy budowano ten budynek, a w grudniu minie 15 lat od jego oddania, znaleziono materiały z epoki kamienia - mówi dyrektor Szenwald.