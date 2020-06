Horoskop dla żużlowców Stali Gorzów i Falubazu Zielona Góra. Sprawdź, co mówią o nich gwiazdy

Praca Praca dla raków może ukazać się uciążliwa, ale nie z powodu stresu lub zbyt dużej liczby obowiązków. Nic z tych rzeczy. Praca będzie wydawała się rutynowa, mało rozwijająca, nieciekawa i mało płatna. Raki mogą mieć poczucie, że nie są w stanie rozwinąć skrzydeł tak bardzo, jakby chciały. Ten nieprzyjemny czas najlepiej spożytkować skupiając się na jak najlepszym wykonywaniu obowiązków. Prędzej lub później to przyniesie obiecany rezultat. Pieniądze Raki czekają zmienne nastroje i wir wydarzeń. Gwiazdy będą mieszać szyki rakom, nie odbije się to jedna na ich dochodach. Merkury w koniunkcji z Jowiszem zapowiada dobre perspektywy finansowe.

Praca Tak trzymaj. Twoje obiektywne podejście do znajomych, pracy i własnych emocji będzie Ci bardzo potrzebne. Chłodna analiza pozwoli Ci dojść do sukcesu. Pieniądze O pieniądze panny nie muszą się martwić. Będą mocno wspierane z zewnątrz. Warto jednak pomyśleć o podjęciu pracy, która pozwala na całkowitą samodzielność.

Horoskop miesięczny dla koziorożców

Praca

Koziorożce powinny skupić się na priorytetach. Ostatnio odzywa się w was lenistwo. Koniecznie należy temu zaradzić, ponieważ przez palce przepływają szanse nie do odzyskania. Niektóre możliwości przychodzą do nas tylko raz.

Pieniądze

Zakup nieruchomości czy zamiany mieszkania nie jest raczej wskazana w najbliższym czasie. Nie jest to także czas na zbijanie majątku przez Koziorożce. Najlepiej, jeśli poświęcą się sprawom miłości, bo pod tym względem zapowiada