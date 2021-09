Idzie jesień, a boom na ogródki działkowe nie słabnie. W Gorzowie skrawek ziemi w mieście też na wagę złota

Za działkę jak za złoto

Na parcele bezpośrednio od Rodzinnych Ogrodów Działkowych trudno liczyć. Tych jest jak na lekarstwo. Pozostają oferty prywatne, ale tu trzeba się liczyć ze sporymi wydatkami. Za mało zagospodarowaną działkę bez altany i nasadzeń zapłacimy od kilku do kilkunastu tysięcy złotych. Działka zadbana, wyposażona w niezbędną infrastrukturę oraz posiadającą bogatą roślinność, to już koszt nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Ogródek w centrum miasta? O tym też lepiej zapomnieć. Wolne działki - jeśli już w ogóle są dostępne - to zazwyczaj na obrzeżach.