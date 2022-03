Ile Gorzów ma już ścieżek rowerowych? Traficie w dziesiątkę?

W Gorzowie jest w tej chwili 67,2 km ścieżek rowerowych i wszystkie one są dopuszczone do użycia.

Zaledwie 6 proc. z całej długości - dokładnie 4,03 km - ścieżek stanowi cześć chodnika. A ponieważ nowe ścieżki budowane są z asfaltu, to z każdą inwestycją, przy której powstają trasy dla rowerzystów, maleje odsetek ścieżek zbudowanych z kostki brukowej, po której jeździ się mniej wygodnie i za którą rowerzyści nie przepadają. Aktualnie z kostki brukowej jest zbudowanych 31,33 km, czyli prawie 47 proc. gorzowskich ścieżek.

Ścieżki rowerowe tworzą sporą sieć. Miejsc, w których stanowią ślepą ścieżkę, jest w tej chwili osiem.