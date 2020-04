Ile Gorzów ma maseczek, kombinezonów i płynów?

- Do tej pory zakupiliśmy 15 tys. litrów płynu do dezynfekcji, 60 tys. par rękawiczek, 62 tys. maseczek ochronnych, 9 tys. maseczek specjalistycznych, 15 tys. kombinezonów, 15 tys. osłon na buty, 4 tys. fartuchów fizelinowych, 1 tys. gogli ochronnych i 1 tys. przyłbic – wyliczał w piątek 24 kwietnia prezydent Jacek Wójcicki.

- Jest dla nas sprawą priorytetową, aby w instytucjach i organizacjach społecznych, które są na pierwszej linii frontu walki z koronawirusem, nie brakowało materiałów ochronnych – mówił prezydent Gorzowa.

Wszystkie te materiały docierają do placówek i instytucji, które ich potrzebują, a więc m.in. do hospicjum, schroniska im. Brata Krystyna, domu im. Brata Alberta, Stowarzyszenia Pomocy Bliźniemu, Gorzowskiej Rady Seniorów, Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, a także do Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej, Związku Harcerstwa Polskiego, Polskiego Czerwonego Krzyża czy do gorzowskich domów pomocy społecznej.